الحقن أفضل من الأقراص لعلاج الإصابة بفيروس الإيدز

أوضحت نتائج تجربة إكلينيكية دعمتها شركتا جونسون آند جونسون وجلاكسو سميثكلاين للمستحضرات الدوائية، أن تعاطى عقارين عن طريق الحقن من النوع الممتد المفعول مرة كل ثمانية أسابيع يضاهى تناول ثلاثة أقراص يوميا فى مجال القضاء على الفيروس المسبب للإيدز.

وقال بول ستوفيلز مدير الشئون الصيدلية بشركة جونسون آند جونسون، إنه أسلوب علاجى مستحدث لمكافحة الإيدز، مشيرا إلى أنه فى حالة تأكيد نجاح تجارب المرحلة النهائية فإنه يرى أن بالإمكان طرح التركيبة الجديدة بالأسواق بحلول عام 2020 .

وثبت بالتجربة أن دمج عقار ريلبيفيرين الذى تنتجه شركة جونسون آند جونسون وكوبوتيجرافير من إنتاج جلاكسو سميثكلاين يضاهى تناول ثلاثة أقراص يوميا للحد من انتشار الفيروس لدى مرضى الإيدز عند إعطاء المزيج إما شهريا وإما كل شهرين.

وعند إعطاء الحقن للمرضى كل شهر تراجعت لديهم الفيروسات بنسبة 94 فى المئة بعد 32 أسبوعا، فى حين بلغت هذه النسبة 95 فى المئة عند اعطاء العلاج بالحقن كل ثمانية أسابيع.

وبالمقارنة فإن المرضى الذين تناولوا الأقراص تراجع الفيروس لديهم بنسبة 91 فى المئة.

فى الوقت نفسه بدأت دراسة للمرحلة قبل النهائية لتركيبة أخرى تضم عقار ريلبيفيرين الذى تنتجه شركة جونسون آند جونسون ودولوتيجرافير من إنتاج إحدى وحدات شركة جلاكسو سميثكلاين فيما تعتزم الشركتان ابتكار تركيبات أخرى.