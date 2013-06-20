يمثل نزيف دوالى المرىء 53% من حالات نزيف الجهاز الهضمى

أكد الدكتور عمر هيكل أستاذ الجهاز الهضمى والكبد أن هناك أسباب عديدة لنزيف الجهاز الهضمى العلوى وهناك وسائل تشخيصية وعلاجية كثيرة فمن أسباب نزيف الجهاز الهضمى فى مصر هو نزيف دوالى المرىء نتيجة الإصابة السابقة بالبلهارسيا والتى تؤدى إلى زيادة ضغط الوريد ألبابى والتى تؤدى إلى دوالى بالمرىء وتصل إلى النزيف فى 53% من حالات نزيف المعدة فى مصر وتمثل قرحة المعدة والاثنى عشر 20% من الحالات ويلعب الميكروب الحلزونى دورا هاما فى الإصابة بقرحة المعدة والاثنى عشر.

وأثبتت الأبحاث العلمية والخبرات أن الاستخدام العشوائى للمسكنات وأدوية الروماتيزم والأسبرين وأدوية سيولة الدم دورا هاما ومؤثرا فى زيادة وخطورة نزيف الجهاز الهضمى العلوى خصوصا المرضى تحت العلاج بهذه العقاقير بدون تقييم الحالة وتحديد الجرعة المناسبة.

وهناك بعض الأمراض المزمنة مثل فشل الكلى المزمن الذى قد يبدأ أو يظهر على هيئة نزيف الجهاز الهضمى العلوى أو ارتفاع ضغط الدم الشديد وتمثل أورام الجهاز الهضمى والمرىء 8% من حجم المشكلة.

وأشار إلى أنه يجب تقييم الحالة بدقة قبل بداية العلاج وأن هؤلاء المرضى يجب أن يتم علاجهم داخل أحد المراكز المتخصصة والمؤهلة داخل المستشفيات العامة ويتم ذلك بأن يكون هذا المركز مؤهل بوسائل التشخيص المتقدمة من معامل تحليل وأجهزة أشعة ومناظير الجهاز الهضمى.

وأوضح أن هناك تطورا كبيرا حدث فى العلاج مؤخرا وذلك باستخدام مناظير الجهاز الهضمى والتى يتم من خلالها إجراء عمليات ربط دوالى المرىء وتعطى نتائج مشجعة وبدون اللجوء إلى الطريقة القديمة وهى حقن الدوالى والتى تؤدى إلى بعض المضاعفات وهناك تقدم فى العلاج الدوائى لعلاج النزيف ويتمثل فى إعطاء ما يسمى الـ"PPI" عن طريق الحقن بالوريد، بالإضافة إلى تعويض الدم الذى فقد أو إعطاء البلازما البشرية إذا كان نزيف دوالى المرىء هى السبب.

ويتم كذلك علاج مراحل الغيبوبة الكبدية والتى قد تحدث لمرضى التليف الكبدى بعد النزيف.