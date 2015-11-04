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نيابة الجيزة تخلى سبيل المتهمين بسحل معلمة "أبو اليسر" بعد تصالح الطرفين

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نيابة الجيزة تخلى سبيل المتهمين بسحل معلمة "أبو اليسر" بعد تصالح الطرفين نيابة الجيزة تخلى سبيل المتهمين بسحل معلمة "أبو اليسر" بعد تصالح الطرفين
قررت نيابة قسم الجيزة، برئاسة المستشار محمود عابدين وبإشراف المستشار ياسر التلاوى، المحامى العام الأول للنيابات، إخلاء سبيل المتهمين الـ6 الذين اقتحموا بوابات مدرسة "أبو اليسر"، التابعة لإدارة جنوب الجيزة، واعتدوا بالضرب على إحدى المدرسات وذلك بعد تصالح الطرفين.

كانت تحقيقات النيابة قد كشفت أن المدرسة نهرت أحد التلاميذ بالمدرسة، بعدها بما يقرب من ساعة، فوجئ المدرسون والعاملون داخل المدرسة بـ 10 أشخاص اقتحموا البوابات وتوجهوا لفصل المعلمة أثناء شرحها للتلاميذ، وتعدوا عليها بالضرب ما أصابها بجروح متفرقة فى مختلف أنحاء الجسد وسحجات وكدمات.
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