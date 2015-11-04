تموين الغربية تضبط 201 عبوة مبيدات زراعية مجهولة المصدر بكفر الزيات

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالغربية، من ضبط سيارة نقل أثناء مرورها أمام النادى الاجتماعى بمدينة كفر الزيات محملة بـ201 عبوة مبيدات زراعية متنوعة مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى فواتير تدل على مصدرها.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية بتمكن ضباط الإدارة من ضبط السيارة رقم 163864 نقل الغربية قيادة سعيد ل ال 38 سنة سائق مقيم بقرية اكوه الحصة مركز كفر الزيات، أثناء مرورها أمام النادى الاجتماعى بمدينه كفر الزيات محمله بـ(201) عبوة مبيدات زراعية متنوعة مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالفواتير الدالة على مصدرها.

تحرر المحضر 51200 جنح مركز كفر الزيات وتولت النيابة العامة التحقيق.