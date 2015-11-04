ضبط 700 كيلو أعلاف حيوانية بدون بيانات بمركز المحلة

تمكن ضباط قسم مباحث التموين بالمحلة وسمنود، من ضبط 700 كيلو أعلاف حيوانية مجهولة المصدر وبدون بيانات توضح تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية داخل محل أعلاف بقرية محلة أبو على مركز المحلة.

كانت معلومات قد توفرت للمقدم حسام الغريب رئيس قسم مباحث التموين بالمحلة وسمنود، بقيام محمد ر ال ع 36سنة صاحب محل أعلاف بقرية محلة أبو على مركز المحلة بتجميع كميات من الأعلاف الحيوانية بدون بيانات توضح تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وبيعها للجمهور، مما له أثر بالغ على الثروة الحيوانية، وبتقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية استهدفت المحل، أسفرت عن ضبط 14جوال أعلاف بذرة قطن زنة الجوال (50) كيلو جراما بإجمالى (700 كيلو جرام) بدون بيانات توضح تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، واعترف المتهم بملكيته للمضبوطات بقصد البيع ومزاولة النشاط بدون ترخيص، تحرر المحضر رقم 50569 جنح مركز المحلة.

وقام العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية بإخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية وتولت النيابة العامة التحقيقات.