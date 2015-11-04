حملات مكبرة لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية ونهر النيل بالغربية

شنت مديرية أمن الغربية برئاسة اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع مسئولى الجهات الإدارية بمجالس مدن بسيون وكفر الزيات وسمنود والسنطة لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية ومنافع الرى ونهر النيل.

أسفرت الحملة عن إزالة 17حالة تعدى على الرقعة الزراعية بقرية كفر يعقوب مركز كفر الزيات فى المحاضر أرقام 12817، 12822، 12824، 12825 إدارى المركز، وإزالة13 حالة تعدى على منافع الرى والصرف بدائرة مركز سمنود فى المحضر رقم 13 أحوال مركز سمنود، وإزالة 6حالات تعدى على منافع الطرق بدائرة مركز بسيون فى المحضر 5803 إدارى المركز، كما تم إزالة حالة تعدى على الرقعة الزراعية بقرية بلكيم – مركز السنطة تحرر المحضر رقم 8713 إدارى المركز.