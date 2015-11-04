بالفيديو والصور.. محافظ كفر الشيخ يحتفل بالعيد القومى للمحافظة

احتفلت محافظة كفر الشيخ بعيدها القومى فى ذكرى معركة البرلس البحرية الخالدة عام 1956 أثناء العدوان الثلاثى على مصر والتى حققت فيها قوات البحرية المصرية انتصارًا ساحقًا على الأسطول الفرنسى والإنجليزى وتدمير البارجة الفرنسية جان دارك أمام سواحل برج البرلس، حيث اختلطت دماء المصريين والسوريين فى هذه المعركة.

قام الدكتور مهندس أسامة حمدى عبد الواحد، محافظ كفر الشيخ، يرافقه اللواء حسين الطاهر، وكيل أول الوزارة السكرتير العام، والمهندس مجدى عطالله، السكرتير العام المساعد، والعقيد فاروق بركات، المستشار العسكرى للمحافظة، وقيادات المحافظة السياسية والشعبية والتنفيذية، ببدء مراسم الاحتفال بإيقاد الشعلة إيذانًا ببدء الاحتفال.

كما قام المحافظ والمستشار العسكرى بوضع إكليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء معركة البرلس البحرية وسط عروض لفرقة الكشافة والطلائع والشباب وحملة الأعلام من الشباب والرياضة والتربية والتعليم ابتهاجًا باحتفالات المحافظة بعيدها القومى.

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