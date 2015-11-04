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بالصور.. ندوة بمركز إعلام الزقازيق عن الانتخابات البرلمانية

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بالصور.. ندوة بمركز إعلام الزقازيق عن الانتخابات البرلمانية بالصور.. ندوة بمركز إعلام الزقازيق عن الانتخابات البرلمانية
نظمت مديرية الزراعة بالشرقية، تحت رعاية المهندس علاء عفيفى وكيل وزارة الزراعة بالشرقية بالاشتراك مع مركز الإعلام الزقازيق ندوة تثقيفية للعاملين بالمديرية حول المشاركة السياسية فى الانتخابات البرلمانية القادم.

وتحدث فايز الكيلانى رئيس مؤسسة شباب الإعلاميين عن دور المرأة منذ قدم التاريخ فى المجتمع، وأهمية المشاركة الانتخابية، وأهمية اختيار النائب الذى يمثل الشعب ونظام الانتخابات سواء فردى أو قوائم، وكيفية التصويت.
>اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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