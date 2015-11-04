بالصور.. محافظ الغربية يفتتح 3 محطات للصرف الصحى بسمنود

افتتح اليوم الأربعاء، سعيد مصطفى كامل، محافظ الغربية، عددًا من المشروعات الخدمية بقرى مركز ومدينة سمنود.

رافق المحافظ خلال الفعالية، المحاسب رمضان عيد، رئيس مركز ومدينة سمنود، ورئيس الشركة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالغربية.

وافتتح المحافظ مشروع محطة الرفع بقرية ميت عساس على مساحة 900 متر مربع وتعمل بطاقة 100 لتر / ثانية بتكلفة إجمالية 24 مليونًا و420 ألف جنيه، وتخدم القرية والقرى المجاورة ثم التقى بأهالى القرية واستمع إلى مطالبهم، حيث طالبوا بإنشاء مدرسة ابتدائى بالقرية على أرض زراعية ووعدهم المحافظ بإدراجها ضمن الخطة بعد الحصول على موافقة وزير الزراعة.

كما طالب الأهالى أيضًا باستكمال كوبرى القرية وتقسيم مدرسة ثانوى عام إلى مدرستين نظرًا لكبر مساحتها وإقامة نقطة مطافئ بالقرية ووعدهم المحافظ بدراسة هذه الموضوعات واتخاذ اللازم.

ثم قام محافظ الغربية بافتتاح مشروع محطة الرفع بقرية الناوية على مساحة 1140 متر مربع بتكلفة إجمالية 25 مليونًا و80 ألف جنيه، ثم التقى بأهالى القرية حيث اشتكوا من تراكم القمامة بمدخل القرية وعدم نظافة مياه الشرب بالقرية، كما طالبوا أيضًا بترميم المدرسة الابتدائى الموجودة بالقرية حيث إنها متهالكة.

كما قام المحافظ أيضًا بافتتاح محطة رفع بقرية الراهبين على مساحة 900 متر مربع بتكلفة إجمالية 17 مليونًا و865 ألف جنيه ثم التقى بأهالى القرية واستمع إلى مطالبهم والتى انحصرت فى عدم توصيل الصرف الصحى لبعض شوارع القرية ووعدهم بدراسة الموضوع مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، كما طالب أهالى القرية بتطوير الوحدة الصحية بالقرية. وأصدر محافظ الغربية توجيهاته بتشكيل لجنة من مديرية الصحة للتفتيش على الوحدة ومعاقبة المقصرين.



>