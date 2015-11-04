رفع حالة الطوارئ بالوادى الجديد تحسبًا لسقوط أمطار على مراكز المحافظة

قال العميد جمال عبد العزيز سكرتير عام محافظة الوادى الجديد، فى تصريح صحفى اليوم الأربعاء، إن الأجهزة المعنية بالمحافظة قد بدأت برفع حالة الطوارئ بين جميع الأجهزة التنفيذية بتوجيهات من اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، بعد ورود تقارير الأرصاد الجوية، والتى أعلنت توقعات بسقوط أمطار غزيرة وهبوب رياح شمالية غربية بسرعة 10 عقدة فى الساعة.

وأكد سكرتير عام المحافظة المساعد، أن استعدادات المحافظة تضمنت تجهيزات معدات ومهمات إيواء بجانب استعداد الأجهزة المختصة لمتابعة مخرات السيول، والتأكد من سلامة مجاريها بجانب رفع حالة الاستعداد القصوى للتعامل مع الموقف فى حال هبوب الرياح أو سقوط الأمطار.

من جانبه، تفقد اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد سير العمل بطريق الفرافرة - عين دالة إحدى الطرق القومية الاستراتيجية، حيث يربط واحة الفرافرة بواحة سيوة، مرورًا بعين دالة بطول 97 كم وعرض 11.7م وبتكلفة مالية قدرها 425 مليون جنيه فى إطار المتابعة المستمرة للمشروعات القومية على أرض المحافظة.

وأكد "عشماوى" أن تنفيذ المشروع يتم تحت إشراف وزارة النقل ممثلة فى هيئة الطرق والكبارى وتقوم بالتنفيذ إحدى شركات القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن مشروعات الطرق القومية تعد اللبنة الأولى فى تعمير الصحراء الغربية والخروج من الوادى الضيق، بالإضافة إلى المساهمة فى التشجيع بإقامة المشروعات الاستثمارية المختلفة ودفع عجلة الاقتصاد القومى للبلاد.

ووجه عشماوى القائمين على العمل هناك ببذل مزيد من الجهد لإنهاء العمل فى التوقيتات المحددة.