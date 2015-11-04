«المجتمعات العمرانية» تواجه أزمة السيول بمدينة السادات

أكد المهندس كمال فهمى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشئون تنمية وتطوير المدن، توجه مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة المياه والصرف الصحى بالمنوفية، إلى مدينة السادات بالمنوفية يرافقهم رئيس جهاز المدينة، تنفيذا للتعليمات المشددة التى أصدرها الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتوجه الفورى لمواجهة السيول التى تعرضت لها المدينة، والاهتمام ببلاعات الأمطار، وسحب المياه من الشوارع.

وأضاف: “فى البداية تم إرسال 15 سيارة لشفط المياه من شركة المياه والصرف بالمنوفية، وتم زيادتها تباعا إلى 34 سيارة، بجانب سيارتين من شركة الصرف بالجيزة، لمواجهة السيول، مشيرا إلى أنه تم التركيز على منطقة السوق الواقعة بالمنطقة السكنية الأولى، نظرا لانخفاض منسوبها عن الطريق، وتمت السيطرة على الموقف هناك تماما، وكذلك تم التركيز على المنطقة العاشرة والتى كان بها غرق فى بعض البدرومات، وتم كسح المياه بالكامل”.

وشدد نائب رئيس الهيئة على أنه وخلال ساعتين ستعود المدينة إلى طبيعتها بدون أية مشاكل، مضيفا أن سيارات شركة مياه وصرف المنوفية ستتواجد بالجهاز لحين إنحسار هذه الموجة.

وأضاف:”تم إصدار تعليمات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة كلها للتأكد من تسليك بلاعات الأمطار، وتواجد المسئولين بشكل دائم للتعامل مع أى ظرف طارئ”.