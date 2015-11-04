لجنة التحقيق الروسية: مصر سمحت بتوسيع منطقة البحث في سيناء ووجدنا وثائق مهمة

أعلن ممثل لجنة التحقيق الروسية، إيجاد وثائق ومواد أخرى ضرورية للتحقيق في أسباب الكارثة، وذلك بعد أن وسعت السلطات المصرية المختصة نطاق البحث في مكان تحطم الطائرة الروسية بسيناء.

وقال فلاديمير ماركين، اليوم الأربعاء، إن “السلطات المصرية المختصة وسعت بطلب رئيس لجنة التحقيق الروسية نطاق عملية البحث، مما سمح لمحققي ومختصي الجنائية بمساعدة خبراء وزارة الطوارئ الروسية العثور على وثائق وأشياء ومواد ذات أهمية للتحقيق الجنائي”.

وأضاف أنه “سيتم دراستها بمشاركة ممثلي السلطات المصرية المختصة”.

وأعلن وزير الطوارئ الروسي، أن روسيا ستوسع نطاق البحث في مكان تحطم الطائرة الروسية بسيناء إلى 40 كم.

وقال وزير الطوارئ فلاديمير بوتشكوف في اجتماع لجنة متابعة كارثة الطائرة الروسية مخاطبًا مرؤوسيه: “افحصوا مساحة 40 كم مربعًا في المنطقة، بما في ذلك باستخدام الطائرات من دون طيار، وأعيروا اهتمامًا خاصًا لتضاريس الموقع”.

وكانت طائرة ركاب روسية تحطمت في 31 أكتوبر، فوق شبه جزيرة سيناء المصرية وعلى متنها 224 شخصاً.

ولا تزال أسباب التحطم غامضة بانتظار بيانات الصندوقين الأسودين الذين بدء بتفريغهما الثلاثاء.