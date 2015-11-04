أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بلليجريني: تشيلسي أناني وليس مملا.. لا يحترم محبي كرة القدم

Google+ Print
بلليجريني: تشيلسي أناني وليس مملا.. لا يحترم محبي كرة القدم بلليجريني: تشيلسي أناني وليس مملا.. لا يحترم محبي كرة القدم

انتقد مانويل بلليجريني مدرب مانشستر سيتي الطريقة التي يلعب بها جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي المتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

ويرى بلليجريني أن في كرة القدم لابد أن تقدم المتعة للجمهور الذي يرغب في مشاهدة الكرة الجميلة وهو ما لا يفعله تشيلسي الذي يسعى لاقتناص الثلاث نقاط فقط.

واشتهر مورينيو بأسلوبه الدفاعي البحت خلال مسيرته التدريبية التي حقق فيها إنجازات عديدة في أربعة بلدان مختلفة هي البرتغال وإنجلترا وإيطاليا وإسبانيا.

ويختلف أسلوب بلليجريني عن فلسفة مورينيو فيسعى باستمرار المدرب التشيلي لتقديم كرة القدم الهجومية التي تعتمد على كثرة الاستحواذ على الكرة.

وكتب مدرب ريال مدريد الأسبق في كتابه (منهج بلليجريني):"قيل كثيرا إن تشيلسي مع مورينيو فريقا مملا. لا أعتقد أن هذا صحيحا على الإطلاق".

"تشيلسي أناني وليس مملا. هو فريق يركز أكثر على ماذا يفعله حين تكون الكرة مع الخصم. وفي رأيي هذا لا يحترم مشاهدي كرة القدم. كل ما يهمهم هو الفوز".

"الجمهور يريد الفوز دون شك لكن الأمر يختلف كثيرا عندما تحقق هذا بتقديم أداء جيد".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع