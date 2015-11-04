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رويس يختار أفضل لاعب في التاريخ .. لا لمارادونا وميسي ورونالدو

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رويس يختار أفضل لاعب في التاريخ .. لا لمارادونا وميسي ورونالدو رويس يختار أفضل لاعب في التاريخ .. لا لمارادونا وميسي ورونالدو

من هو لاعبك المفضل على مدار التاريخ؟ هذا السؤال وجهه الحساب الرسمي لبطولة الدوري الأوروبي على "تويتر" إلى ماركو رويس نجم بروسيا دورتموند. والإجابة لم تكن متوقعة.

إجابة النجم صاحب الـ26 عاما والذي يرتبط بالانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة، لم تكن ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو.

رويس لم يذهب باختياره إلى أساطير بحجم دييجو أرماندو مارادونا أو بيليه.

وأجاب نجم دورتموند: "توماس روزيسكي".

ويبدو أن رويس الذي كان لاعبا في صفوف الناشئين بدورتموند تأثر بالفترة التي لعب فيها روزيسكي مع الفريق الألماني.

ومثل روزيسكي صاحب الـ35 عاما دورتموند من 2001 حتى 2006، قبل الرحيل إلى أرسنال.

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