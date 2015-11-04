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عمرو سمير عاطف في ضيافة راديو هيتس

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عمرو سمير عاطف في ضيافة راديو هيتس عمرو سمير عاطف في ضيافة راديو هيتس

عمرو سمير عاطف

كتبت – انجي لطفي
> يستضيف تامر عادل مقدم برنامج “جمهورية في العربية” المذاع على راديو هيتس غدا الأربعاء الكاتب والسيناريست عمرو سمير عاطف.

يتناول اللقاء الحديث عن أخر أعماله خلال شهر رمضان الماضي كمسلسلات “بعد البداية” و”لعبة إبليس” ومسلسل الأطفال “بكار” كما يتطرق الحوار لمحطات عمرو سمير عاطف الفنية المميزة كفيلم “ولاد العم” وسيت كوم “تامر وشوقية ” و”راجل وست ستات” .

“جمهورية مصر في العربية” يذاع يوميا من الأحد للخميس من السادسة للثامنة مساء على راديو هيتس 88.2 إف إم ، تقديم تامر عادل وإعداد هاجر جميل .

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