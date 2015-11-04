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ضبط 5 حالات إدمان وتعاطي بين سائقي أتوبيسات المدارس

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ضبط 5 حالات إدمان وتعاطي بين سائقي أتوبيسات المدارس ضبط 5 حالات إدمان وتعاطي بين سائقي أتوبيسات المدارس

تعاطي المخدرات – أرشيفية

أكد اللواء عمرو الدسوقي رئيس الإدارة المركزية للأمن، أنه في إطار حملات الكشف عن حالات الإدمان والتعاطي بين سائقي الحافلات بالمدارس في محافظات (الإسكندرية، والدقهلية ، والشرقية)، تنفيذًا للبروتوكول المبرم بين كل من وزارة التربية والتعليم وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لمجلس الوزراء، ووزارة الصحة ووزارة الداخلية كانت نتائج الحملة من خلال الكشف على مدرستين فى إدارة وسط الإسكندرية وجود حالتين تعاطى بين سائقى الأتوبيسات، وحالتين بمدرستين في إدارة شرق الزقازيق بالشرقية، وحالة واحدة بمدرسة في إدارة طلخة بالدقهلية.

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