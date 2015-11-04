«9090» أفضل إذاعة.. وسالي عبد السلام أفضل مذيعة فى استفتاء ديرجيست

كتبت – إنجي لطفي

استحوذ الراديو 9090، على المراكز الأولى فى استفتاء مؤسسة ديرجيست للطباعة والنشر المالكة لمجلة Dear Guest الناطقة باللغة الإنجليزية، وهو الاستفتاء الأهم في الوطن العربي من المحيط للخليج، حيث يصوت فيه المشاركين من كل أرجاء الوطن العربي، ونجح الراديو في الحصول على المركز الأول كأفضل إذاعة، كما نجح أيضا مذيعو الراديو 9090، في الحصول على المراكز الأولى كأفضل مُذيعين في مصر، حيث توجت سالي عبد السلام بجائزة افضل مذيعة وهي تقدم برنامج ” طلقة على الطريق “، كما حصل المذيع أحمد يونس على المركز الأول وأفضل مذيع والذي تعاقد مع الاذاعة ويقدم برنامج ” كلام معلمين “، كما حصل برنامج ” غني وبس ” تقديم رنا سماحة ومينا عطا على المركز الاول وأفضل البرامج في الاستفتاء لعام 2015.

وتعكس النتائج، القدر الكبير الذي استحوذ عليه الراديو 9090 من اهتمام المصريين والعرب.

وكانت مؤسسة دير جيست أعلنت عن بدء التصويت للجمهور ليختار أفضل عمل فني وممثل ومخرج، وأفضل محطة إذاعية، وأفضل مقدم برامج، وأفضل مذيع إضافة إلى مجالات أخرى، وذلك منذ أغسطس الماضي.