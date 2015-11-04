1.2 مليون جنية لتأمين جامعة سوهاج الجديدة من خطر السيول‎

أعلن رئيس جامعة سوهاج، الدكتور نبيل نور الدين عبداللاه،أن مجلس الجامعة قرر في وقتٍ سابقٍ إنشاء مخر للسيول مواجه للجامعة الجديدة من الجهة الغربية، بتكلفة مليون و200 ألف جنية لزيادة تأمين الجامعة من مخاطر السيول.

وقال نور الدين أنه منذ عام 1995، لدينا توصيات تؤكد أن منطقة الجامعة الجديدة آمنة من مخاطر السيول، مشيرًا الى أنه جري عمل مسح رداري لكامل المنطقة لتحديد المناطق الآمنة والصالحة للبناء، مضيفًا أنه على مدار 4 سنوات قامت الجامعة بمراسلة جميع الجهات المعنية بهذا الأمر، منها معهد البحوث المائية، ووزارة الري، بخلاف الدراسات التي أعدتها الجامعة بهذا الشأن، وقدمتها لوزارة الري عندما جاءها الرد من الوزراة بأن إجمالي التكلفة يقدر بـ6 مليون جنية، حيث وافقت الجامعة بالمساهمة بمبلغ 2 مليون جنية لحل تلك المشكلة.

وفي ذات السياق قال رئيس الجامعة إننا أخذنا في الاعتبار كافة السبل العلمية لإنشاء مخر جديد للسيول تحت إشراف معهد البحوث المائية، ليكون بمثابة تأمين إضافي للجامعة مشيرًا إلى أن المخر الذي يشكل خطورة يقع في أقصى الجهة الشمالية للجامعة الجديدة مقابل المزرعة وبعيدًا عن منشآت الجامعة بمسافةٍ كبيرة.

يذكر أن رئيس الجامعة شارك اليوم في المؤتمر الذي عقدته محافظة سوهاج في إطار استعدادات المحافظة لمواجهة أخطار السيول المحتملة، عندما أعلن أمام الجميع أن جامعة سوهاج كانت آمنة من خطر السيول وأصبحت الآن أكثر أمانا.