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وزير الطيران: استمرار جمع حطام الطائرة الروسية ولا دخل لأمريكا فى التحقيقات

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وزير الطيران: استمرار جمع حطام الطائرة الروسية ولا دخل لأمريكا فى التحقيقات وزير الطيران: استمرار جمع حطام الطائرة الروسية ولا دخل لأمريكا فى التحقيقات
قال حسام كمال، وزير الطيران، إنه عرض على مجلس الوزراء تطورات الأحداث فيما يتعلق بسقوط للطائرة الروسية بسيناء، موضحا أن جهات التحقيق تضم ٥ دول، وفرنسا وأيرلندا وروسيا وألمانيا.

وأكد فى تصريحات له بمقر مجلس الوزراء، أن كل ما نشر حول أسباب سقوط الطائرة هو تكهنات حتى الآن، موضحا أن أمريكا لم تتدخل فى التحقيقات، وأن تجميع حطام الطائرة والأدلة مستمر حتى الآن، موضحاً أن تفريغ الصندوق الأسود والتحقيقات تأخذ وقتاً.

وأشار إلى احتمالية وجود صعوبات فى تفريغ البيانات، فى حال تشفير بيانات الصندوق الأسود.

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مصر 365

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