السيسى لـ"التليجراف": التغيرات التى تحدث فى القاهرة تعكس إرادة الشعب المصرى

قالت صحيفة التليجراف البريطانية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، سيركز على تعزيز العلاقات التجارية مع بريطانيا خلال زيارته الرسمية الأولى للندن، والتى يراها أساسية لمساعدة مصر لاسيما بعد الاضطرابات التى عصفت بها على مدار أربعة أعوام.

ونقل كوم كوفلن، محرر فى صحيفة التليجراف البريطانية، الذى أجرى حوارًا مع الرئيس السيسى بمناسبة زيارته الرسمية الأولى إلى لندن فى القصر الرئاسى بالقاهرة، عنه قوله: نحتاج من العالم أن يفهم التغيرات التى تحدث هنا، فهى تعكس إرادة الشعب المصرى وليس أحدا غيره.

وأضاف كوفلن أن السيسى انتقد هؤلاء الذين يستخدمون المخاوف المتعلقة بسجل حقوق الإنسان فى البلاد لانتقاد حكومته، قائلا: "عندما نزل المصريون إلى الشوارع، دفعهم إلى ذلك غضبهم بشأن مستوى المعيشة وأيضا مطالبهم السياسية.. وإذا أردنا مواجهة المشكلات الكامنة وراء هذه الاضطرابات، فهى سوف تكلف مليارات الجنيهات، السؤال هو هل ستساعدنا حقا تلك الدول التى تنتقدنا بشأن حقوق الإنسان".

وقال كوفلن إن السيسى اتهم البريطانيين بأنهم ينظرون إلى مصر من خلال منظورهم السياسى والثقافى، موضحا: "لدينا الملايين من الأشخاص المحتاجين، أليس من حقهم الإنسانى أن يكون مستوى معيشتهم متساوى لهؤلاء الذين يعيشون فى بريطانيا؟ يجب أن نكون قادرين على منح الناس تعليما بنفس مستوى التعليم الذى يحصل عليه الناس فى بريطانيا، ونفس مستوى المعيشة ونفس الرعاية الطبية، وأليس حقا إنسانيا لملايين المصريين أن يحصلوا على وظائف لائقة؟".