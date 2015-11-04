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رئيس الجالية المصرية ببريطانيا: زيارة الرئيس تاريخية ونستعد باحتفاليات

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رئيس الجالية المصرية ببريطانيا: زيارة الرئيس تاريخية ونستعد باحتفاليات رئيس الجالية المصرية ببريطانيا: زيارة الرئيس تاريخية ونستعد باحتفاليات
وصف رئيس الجالية المصرية فى المملكة المتحدة، الدكتور جلال إسماعيل، اليوم الأربعاء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى بريطانيا، بالتاريخية، مشيرا إلى أن أبناء الجالية المصرية يستعدون بعدد من الفعاليات احتفالا بوصوله.

وفى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط فى لندن، قال الدكتور جلال إسماعيل، إن الرئيس يزور العاصمة البريطانية فى توقيت هام جدا نظرا للتطورات على الساحة الدولية والإقليمية، إضافة إلى أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأكد إسماعيل على أن الجانب البريطانى يولى الزيارة أهمية كبيرة، نظرا لثقل وأهميتها فى العالم العربى والإسلامي، إضافة إلى منطقة الشرق الأوسط.
>وأعرب عن سعادته وسعادة جميع أبناء الجالية بزيارة الرئيس ، وخاصة أنها أول زيارة لرئيس مصرى للعاصمة البريطانية منذ 13 عاما.
>ومن جانبها، قالت رئيس الجالية المصرية فى ايرلندا الشمالية، عفاف علي، إن المصريين من شتى أنحاء المملكة المتحدة سيتوجهون إلى لندن للتعبير عن دعمهم للرئيس ولجهوده التى يبذلها لصالح البلاد.

وأضافت أن اتجاه البريطانية لتعيين ممثلا تجاريا لها لدى مصر يعكس تقديرا من القيادة البريطانية لدور مصر الاقتصادى والتجارى فى المنطقة، والإصلاحات التى تم اتخذها الرئيس الرئيس السيسى لتوفير البيئة المواتية للاستثمار.


>- وقفة تأييد للرئيس السيسى إمام مقر الحكومة البريطانية غدًا

- الرئيس السيسى يصل بريطانيا فى زيارة تستغرق 3 أيام

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مصر 365

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