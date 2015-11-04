ارتفاع ضحايا السيول بالبحيرة لـ6 لقوا مصرعهم بعد محاصرة المياه منازلهم

ارتفع عدد ضحايا السيول بمحافظة البحيرة إلى 6 مواطنين لقوا مصرعهم بعد دخول مياه الأمطار منازلهم أثناء نومهم بقرى عفونة والشجاعة بوادى النطرون والنوبارية، فجر اليوم، وتم نقل الجثث لمشرحة مستشفى وادى النطرون وجار التحقيق.

وكان اللواء محمد عماد الدين سامى، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من اللواء أشرف عبد القادر، مدير المباحث، يفيد بوفاة كل من "إبراهيم محمد مختار، 25 سنة، وحليمة عبد الحليم سليمان، 30 سنة، ومبروك محمد أبو المعاطى، 45 سنة، وشلبية عبد العظيم إبراهيم، وإسماعيل عبد العظيم حماد، وراضى خير الله عبد المنعم".

وتم العثور على جثث الضحايا داخل حجرات نومهم جراء محاصرة المياه لمنازلهم وغلق الأبواب عليهم أثناء نومهم.

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