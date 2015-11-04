ارتفاع ضحايا السيول فى البحيرة لـ9 بينهم 3 صعقتهم الكهرباء

ارتفع عدد ضحايا السيول بمحافظة البحيرة إلى 9 مواطنين، بينهم 6 لقوا مصرعهم بعد دخول مياه الأمطار منزلهم أثناء نومهم بقرى عفونة والشجاعة بوادى النطرون والنوبارية، فجر اليوم، و3 آخرين صعقتهم الكهرباء.

تم نقل الجثث لمشرحة مستشفى وادى النطرون وجارى التحقيق.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة تلقى إخطارا من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث يفيد بوفاة كل من "إبراهيم محمد مختار 25 سنة، حليمة عبد الحليم سليمان " 30 سنة، " مبروك محمد أبو المعاطى 45 سنة "، شلبية عبد العظيم إبراهيم، وإسماعيل عبد العظيم حماد، راضى خير الله عبد المنعم .

تم العثور على جثث داخل حجرات النوم فى حالة خطيرة جراء محاصرة المياه لمنازلهم وغلق الأبواب عليهم أثناء نومهم .

وفى ذات السياق، لقى شخصان مصرعهما فى مدينة أبو حمص جراء إصابتهما بصعق كهربائى عقب هطول الأمطار الغزيرة على المحافظة.

حيث لقى كل من " سامى محمد إبراهيم صقر " مجند ومقيم النخلة البحرية، جمعة عطية عبد المنعم موسى " ومقيم كوم العدس أبوحمص .

كما شهدت قرية نظارة سماديس التابعة لمركز الرحمانية بالبحيرة حالة من الغضب الشديد بعد مصرع طفل يدعى، أيمن محمد عبده 10 سنوات صعقا بالكهرباء بسبب لمسه لأحد أعمدة الإنارة.

وانتقل على الفور إلى القرية القيادات التنفيذية بمركز الرحمانية برئاسة محمد خميس نائب رئيس مجلس المدينة فى محاولة لتهدئة غضب الأهالى ووعدهم بفتح تحقيق عاجل لمحاسبة المقصرين فى هذا الأمر.

- ارتفاع ضحايا السيول بالبحيرة لـ3 لقوا مصرعهم بعد محاصرة المياه منازلهم

>

- بالفيديو.. مواطن سكندرى يحاول الوصول لسيارته بالكراسى بسبب مياه الأمطار

>

- بالفيديو والصور..الجيش يواجه أمطار الإسكندرية والبحيرة للمرة الثانية.. المنطقة الشمالية تدفع بـ7 أطقم فنية و12 عربة لكسح وشفط المياه و10 عربات مساعدات لقرى البحيرة.. وخطوط ساخنة لتلقى شكاوى المضارين

>

- مدير أمن الإسكندرية يتابع عمليات سحب مياه الأمطار من الشوارع والطرقات

>

- بالفيديو.. مواطن إسكندرانى يتحدى الأمطار ويعبر الشارع فى عوامة

>

- انهيار جزئى فى أحد العقارات بمنطقة السيوف شرق الإسكندرية بسبب الأمطار

>

- سقوط شرفتين غرب الإسكندرية بسبب الأمطار وغرق مستشفى المعمورة

>

- ارتفاع ضحايا السيول بالبحيرة لـ3 لقوا مصرعهم بعد محاصرة المياه منازلهم

>

- نائب دائرة العامرية: الأمطار تسببت فى غرق قرى بأكملها غرب الإسكندرية

>

- إنقاذ 120 من أهالى قرية عفونة بوادى النطرون بعد أن حاصرتهم مياه الأمطار

>

-مصرع 2 وإصابة 21 آخرين بسبب سوء الأحوال الجوية فى البحيرة

>

- "جرار" ينقل المواطنين بعد غرق الشوارع بالمياه بمنطقة أبيس فى الإسكندرية

>

- رئيس الوزراء يتلقى تقريرا من غرفة العمليات حول الأوضاع بالإسكندرية والبحيرة

>

- بالصور.. القوات البحرية تشارك فى رفع مياه الأمطار من شوارع الإسكندرية

>

- إصابة 19 شخصا بوادى النطرون بعد اجتياح السيول لمنازلهم

>

>