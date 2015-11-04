"التضامن": صرف 10 آلاف جنيه مساعدات عاجلة لأسر ضحايا الأمطار بالبحيرة

قررت غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى، صرف 10 آلاف جنيه مساعدات إنسانية عاجلة لأسرة الوفيات من ضحايا الأمطار الغزيرة والطقس السيئ الذى شهدته محافظة البحيرة.

وأوضحت الوزيرة، حسب بيان صحفى، أنه تم تكليف رئيس قطاع الديوان العام كمال الشريف بسرعة التوجه لمحافظة البحيرة للمساعدة فى أعمال الإغاثة وتقديم مختلف أوجه الرعاية.

من جانبه توجه كمال الشريف إلى قرية عفوته والحمرا بوادى النطرون ومعه خمس سيارات نقل محملة بالمواد الغذائية الجافة والساخنة والبطاطين لتقديم الدعم للضحايا وأسرهم منها 400 بطانية و250 وجبة جاهزة و250 وجبة جافة.

وأكد "الشريف"، أنه سيتم صرف بدل إعاشة للفرد الواحد يوميا لحين استقرار أوضاعه المعيشية، موضحا أن بدل الإعاشة يأتى فى إطار حرص الوزارة على استقرار الأوضاع المعيشية وتوفير الغذاء لمن فقد منزله وتم نقله لإمكان الإيواء بالإضافة إلى ما يتم تقريره من مساعدات إنسانية عاجلة للوفيات أو الإصابة وكذلك تعويضات عن الخسائر فى الممتلكات.

وكانت الوزيرة قد وجهت، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، سعيد ماضى مدير المديرية بسرعة التوجه لموقع النكبة والتواجد الميدانى بفرق عمل ولجان الإغاثة للتخفيف من أثار الحادث ومساعدة الضحايا وأسرهم، وأوضح سعيد ماضى أن مركز الإغاثة بالمديرية على أهبة الاستعداد لتقديم خدماته للمضارين وأسرهم.

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