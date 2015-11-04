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مبادرة حديد المصريين لإعمار قرى الصعيد تصل نجع حمادى

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مبادرة حديد المصريين لإعمار قرى الصعيد تصل نجع حمادى مبادرة حديد المصريين لإعمار قرى الصعيد تصل نجع حمادى
وقع اختيار مبادرة مجموعة حديد المصريين لإعادة إعمار القرى الأكثر احتياجًا بصعيد ، على قرية الشيخ على بمركز نجع حمادى بمحافظة قنا، لتكون القرية السابعة فى المبادرة بعد افتتاح قرية النخيلة بأسيوط التى تم افتتاحها فى أكتوبر الماضى.

وأكد المكتب الإعلامى لمجموعة حديد المصريين، أن فريق حديد المصريين وجمعية الأورمان، قام بعمل المعاينة المبدئية للقرية، وتم تحديد المنازل التى سيتم إعادة إعمارها سواء بالهدم بالكامل وإعادة بنائها أو بتسقيفها وتعريشها وعمل الدهانات والأبواب والشبابيك، وإدخال الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى تأسيسها بأثاث كامل وأجهزة كهربائية.

وتم إعطاء إشارة البدء فى عمليات إعادة الإعمار بالقرية ليتم الانتهاء منها وتسليمها مع نهاية شهر ديسمبر المقبل، كما تم الوصول إلى 50 أسرة فاقدة لمصدر الرزق سيتم توزيع رؤوس مواشى لتوفير دخل ثابت لهم، بالإضافة إلى منحهم تأمينًا غذائيًا شهريًا قيمته 530 جنيهًا.
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