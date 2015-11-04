بالصور.. مياه الأمطار تتسبب فى توقف مصانع الغزل والنسيج بكفر الدوار

توقفت منذ قليل مصانع شركة الغزل والنسيج بكفر الدوار بعد انقطاع الكهرباء بسبب سوء الأحوال الجوية وزحف مياه الأمطار إلى المصانع وماكينات التشغيل.

وقال شوقى سليمان عضو اللجنة النقابية بشركة مصر للغزل والنسيج لـ"اليوم السابع"، إن مياه الأمطار حاصرت المصانع من جميع الجهات، وأعاقت دخول العمال لوردياتهم، مضيفا: انه تم الاتصال بالجهات التنفيذية بالمحافظة لسحب مياه الأمطار التى زحفت الى المصانع دون جدوى.

وكانت محافظة البحيرة قد شهدت حالة من الطقس السى بصورة غير مسبوقة، حيث انهمرت الامطار بغزارة على الكثير من المناطق لتصل الى حد السيول خاصة بمدن ومراكز وادى النطرون ودمنهور ورشيد وكفر الدوار.

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