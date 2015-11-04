أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ السويس يتفقد عددا من المدارس.. ويبحث أزمة عمال "مصر - إيران"

Google+ Print
محافظ السويس يتفقد عددا من المدارس.. ويبحث أزمة عمال "مصر - إيران" محافظ السويس يتفقد عددا من المدارس.. ويبحث أزمة عمال "مصر - إيران"
قام اللواء العربى السروى محافظ السويس، بجولة لمدرسة آمون شوشة ببورتوفيق ومدرسة الصناعية الزخرفية بمنطقة الأنصارى ومدرسة الأنصارى الابتدائية، لمتابعة سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة بهذه المدارس.

وأعطى المحافظ مدير المدرسة الزخرفية، إنذارًا لعدم انتظام العملية التعليمية، مشيرا إلى أنه سيزور المدرسة خلال أسبوع، للتأكد من سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة بها.

كما التقى اللواء العربى السروى بمكتبه كلا من أحمد حسب النبى وغريب صقر من العاملين بشركة إيران، لبحث آخر المستجدات وموقف هيكلة الشركة.

وأشار المحافظ، إلى أنه يتابع باستمرار موضوع إعادة تشغيل الشركة من خلال مركز تحديث الصناعة بالاتصال بالسيد المهندس رئيس مجلس الوزراء وهيئة تحديث الصناعة.

وأكد السروى أنه تم إرسال خطابين للسيد الدكتور وزير الصحة والدكتور رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى لضم عمال شركة الغزل والنسيج لمنظومة التأمين الصحى الكامل.

حضر اللقاء المقدم أحمد عبد الفتاح وجمال عبد الحميد مدير خدمة المواطنين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني