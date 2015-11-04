محافظ السويس يتفقد عددا من المدارس.. ويبحث أزمة عمال "مصر - إيران"

قام اللواء العربى السروى محافظ السويس، بجولة لمدرسة آمون شوشة ببورتوفيق ومدرسة الصناعية الزخرفية بمنطقة الأنصارى ومدرسة الأنصارى الابتدائية، لمتابعة سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة بهذه المدارس.

وأعطى المحافظ مدير المدرسة الزخرفية، إنذارًا لعدم انتظام العملية التعليمية، مشيرا إلى أنه سيزور المدرسة خلال أسبوع، للتأكد من سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة بها.

كما التقى اللواء العربى السروى بمكتبه كلا من أحمد حسب النبى وغريب صقر من العاملين بشركة مصر إيران، لبحث آخر المستجدات وموقف هيكلة الشركة.

وأشار المحافظ، إلى أنه يتابع باستمرار موضوع إعادة تشغيل الشركة من خلال مركز تحديث الصناعة بالاتصال بالسيد المهندس رئيس مجلس الوزراء وهيئة تحديث الصناعة.

وأكد السروى أنه تم إرسال خطابين للسيد الدكتور وزير الصحة والدكتور رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى لضم عمال شركة الغزل والنسيج لمنظومة التأمين الصحى الكامل.

حضر اللقاء المقدم أحمد عبد الفتاح وجمال عبد الحميد مدير خدمة المواطنين.