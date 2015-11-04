"صحة الإسكندرية": إصابة شخص فى انهيار شرفة بعقار بـ"أبو قير"

أعلن الدكتور إبراهيم الروبى مدير إدارة الطوارئ بالمديرية، أن حادث انهيار جزء من العقار (بلكونة) بمنطقة السبوف أمام بنزينة صبرى لم يسفر عن إصابات.

وتابع الروبى: كما وقع حادث انهيار عقار خالٍ من السكان بشارع سوق الخضار بأبى قير، وتسبب فى إصابة المواطن محمد السيد عبد السلام الذى تصادف مروره أسفل العقار، وتم نقله إلى مستشفى أبو قير العام وعمل الكشف والأشعة اللازمة، وحالته مستقرة وعلى وشك الخروج من المستشفى.

كما رفعت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية درجة الاستعداد بجميع منافذ الخدمة وخاصة أقسام الطوارئ بالمستشفيات التابعة للمديرية من اليوم وحتى السبت القادم، استعدادا لأى حوادث قد تنجم عن النوة المطيرة التى عصفت بمدينة الإسكندرية منذ صباح اليوم.

وصرح الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية فى بيان صادر منذ قليل، بأنه رغم وجود نسبة غياب وتأخير عالية بين الأطباء والعاملين بالمستشفيات، إلا أنه قد تم التغلب على ذلك بإعطاء تعليمات مشددة بعدم انصراف النوبتجيين قبل حضور قوة كافية للعمل من الأخصائيين والأطباء المقيمين والتمريض والفنيين، واستدعاء القوى البشرية التى تسكن فى أماكن قريبة من المستشفيات، الأمر الذى أدى إلى انتظام العمل بجميع المستشفيات بما يماثل الأيام العادية.

وأكد "حجازى" على استعداد فريق الطوارئ والانتشار السريع للتوجه لأى مكان به مشكلة أو عجز فى مقدمى الخدمة، كما أكد على انعقاد غرفة طوارئ المديرية بشكل مستمر اليوم وغدا برئاسة مدير إدارة الطوارئ وتحت الإشراف المباشر لوكيل الوزارة، مشيرًا إلى أنه قد أصدر توجيهات لمديرى المستشفيات والوحدات بسرعة رفع أى تجمعات مياه داخل المستشفيات أو منافذ الخدمة المختلفة بالمناطق، وتم توفير الأدوية والمستلزمات والطاقم الطبى الكافى.

وقال "حجازى" إنه مراعاة لظروف العاملين فقد قرر استمرار فتح دفتر الحضور والانصراف اليوم وغدا دون التقيد بالمواعيد الرسمية نظرا للتعطل المرورى والطقس السيئ والتعامل بسياسة الوقت المرن، موضحا

>أن العمل بحملة التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانى قد تأثر اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية وقرار منح التلاميذ إجازة اليوم مع احتمال مد الإجازة للغد، وقد تم التنبيه على مديرى الوحدات فى حالة انقطاع التيار الكهربائى بتنفيذ الخطة البديلة الموضوعة للحفاظ على الطعوم.

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