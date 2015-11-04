محافظ الوادى الجديد يعقد مؤتمرا جماهيريا بإحدى قرى الفرافرة

عقد اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، لقاء جماهيريا مع مواطنى قرى أبو هريرة بمركز الفرافرة.

واستمع المحافظ، إلى أهم المطالب والمشكلات التى تؤرقهم، وكان من أهمها (مشكلات الرى – نقص الأسمدة – إقامة أراضى تقسيمات الشباب – إقامة مناطق حرفية) وعلى الفور وجه عشماوى المسئولين بإيجاد حلول فورية لهذه المشكلات .

وصرح عشماوى خلال اللقاء، بأنه سيتم إنارة قريتى عين التنين والزراعة 16 بقرى أبو هريرة بالطاقة الشمسية، وذلك من نقل خلايا الطاقة الشمسية الزائدة بقرى مركز باريس التى تم إنارتها بالطاقة الشمسية، ووجه المسئولين بضرورة سرعة توصيل كافة المرافق الأساسية وكافة الخدمات لمواطنى القريتين.

الجدير بالذكر بأن جولة عشماوى التفقدية لمركز الفرافرة شملت عددا من المشروعات التى تم افتتاحها بتكلفة إجمالية 20.1 مليون جنيه، حيث افتتح وحدة مطافى أبو منقار بتكلفة 630 ألفا جنيه ومبنى الوحدة المحلية بأبو هريرة بتكلفه 700 ألف جنيه، وافتتاح إدارة أوقاف الفرافرة بتكلفة إجمالية 390 ألف جنيه والملعب الخماسى بمركز شباب الفرافرة بتكلفة 700 ألف جنيه ومبنى الوحدة المحلية بالنهضة، بتكلفة 570 ألف جنيه، كما وضع حجر الأساس لمحطة مياه الشرب لقرى الخير والنماء بتكلفة 6.5 مليون جنيه وحجر أساس مدرسة أبو بكر الصديق الثانوية الصناعية بقرية الكفاح بتكلفة 700 ألف جنيه، والمعهد الدينى بأبو بكر الصديق بتكلفة 400 ألف جنيه، وذلك فى إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى .

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