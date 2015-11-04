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محافظ المنيا يوجه بتطهير مخرات السيول

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محافظ المنيا يوجه بتطهير مخرات السيول محافظ المنيا يوجه بتطهير مخرات السيول
كلف اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، جميع رؤساء الوحدات المحلية على مستوى محافظة المنيا بإجراء دراسة تحليلية للأماكن التى يتوقع حدوث أى ظرف عرضى بها خلال موسم الشتاء، سواء سيول أو أى أزمة على كل مخرات السيول البالغ عددها 33 مخرا، والتأكد من تطهيرها بالتنسيق مع الجهات المعنية مع ضرورة رفع درجة الاستعداد ووضع الخطط اللازمة لإدارة أى أزمة طارئة.

ووجه المحافظ بالمتابعة المستمرة واللحظية لمخرات السيول سواء طبيعية أو صناعية من قبل الموارد المائية والرى والقيام بتطهير مجراها وإزالة أى عوائق بها لضمان سريان المياه من بدايتها وحتى مكان الصرف النهائى مع إيجاد البديل للغير صالحة والتأكيد على تدبيش جوانب الطرق الرئيسية، لمنع حدوث أى انهيارات بها ومراجعة صلاحية مجارى المياه أسفل الطرق وذلك بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل.

وأكد المحافظ ضرورة مراجعة إمكانيات المحافظة من قبل الوحدات المحلية سواء المعدات الثقيلة والسيارات ومعدات الإنقاذ النهرى مع إجراء صيانة دورية بها ومراجعة كل وسائل الإعاشة التى يجب توافرها من (بطاطين ـ خيام ـ مراتب ـ أقمشة) بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى.

كما كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بوضع خطة متكاملة لمواجهة حدوث سيول وتوزيع سيارات الإسعاف على أكثر المناطق عرضة للسيول وتجهيز كل المستشفيات العامة والمركزية والصحية والوحدات الصحية القروية بكل الأدوية المطلوبة وكل أوجه الرعاية الصحية تحسباً لأى تداعيات قد تحدث.

كما أمر المحافظ برفع درجة الاستعداد لجميع نقاط الإطفاء ومراجعة جميع مواقع أبراج الاتصال بالتنسيق مع الوحدات المحلية وشركة الاتصالات ووحدات الإطفاء.

وأكد المحافظ ضرورة استمرار عمل غرفة العمليات على مدار 24 ساعة بالوحدات المحلية والقروية ومديريات الخدمات التابعة لها وربطها بغرفة العمليات الموجودة بالمحافظة، لتلقى أى بلاغات خاصة بالسيول شاملة جميع التفاصيل لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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