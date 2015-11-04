تجديد حبس 5 ساقطات بتهمة ممارسة الدعارة داخل فيلا وشقة بالجيزة

أمرت النيابة العامة بتجديد حبس 5 ساقطات 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد أن تم ضبطهن فى أحضان راغبى متعة من دولة خليجية يمارسن الجنس داخل شقة فى بالمريوطية وفيلا بحدائق الأهرام.

وكان العميد عماد عكاشة، مدير مباحث آداب الجيزة، تلقى معلومات بتواجد 3 فتيات ساقطات مع 3 رجال داخل شقة بالمريوطية، وذلك عن طريق تعارفهم عبر أحد القوادين ويدعى "تامر . ح"، وأيضا وجود فتاتين وبصحبتهما اثنين من راغبى المتعة لممارسة الجنس الحرام بمقابل مادى دون تمييز داخل شقة فى حدائق الأهرام.

وبعد التأكد من صحة المعلومات، داهمت قوة ضمت كلا من العقيد محمود هويدى والمقدم تامر فاروق والمقدم محمد دبوس والرائدين محمد سعيد أحمد أبو السعود رجال مباحث آداب الجيزة الشقة والفيلا، وضبطت داخلها المتهمين متلبسين بممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية مختلفة للمتهمات.

وبمواجهتهم اعترفوا بجريمتهم، وأضافت الفتيات أن ظروفهن المادية والأسرية هى التى أوقعت بهن فى الطريق المحرم، وتم التحفظ على مبالغ مالية وأوقية ذكرية وخمور وملابس داخلية وخارجية للمتهمين، وباشرت النيابة التحقيق.



>