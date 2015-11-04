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عاطل يقتل زوج والدته بسبب خلافات على الميراث فى الصف بالجيزة

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عاطل يقتل زوج والدته بسبب خلافات على الميراث فى الصف بالجيزة عاطل يقتل زوج والدته بسبب خلافات على الميراث فى الصف بالجيزة
أقدم عاطل على قتل زوج والدته المسن بسبب خلافات نشبت بين الأم وبين نجلها على الميراث، وعندما تدخل الزوج لمناصرة زوجته أطلق عليه المتهم 5 طلقات فى منطقة الرأس حتى أودت بحياته.

تلقى اللواء مجدى عبد العال مدير مباحث الجيزة، إخطاراً من العميد محمود شوقى مأمور قسم شرطة الصف بوفاة "سالم.ى" 53 سنة فلاح ومقيم بمنطقة عرب القومية التابعة لدائرة مركز الصف، بعد قيام نجل زوجته بإطلاق أعيرة نارية عليه بسبب مناصرته لزوجته على ابنها.

وانتقل العميد عبد الحكيم سعد مفتش القطاع والمقدم محمد عبد الشكور لرئيس المباحث إلى محل البلاغ ومناظرة الجثة، وبمناقشة الزوجه اعترفت بوجود خلافات مع نجلها بسبب الميراث، وأن زوجها تدخل لفض مشاجرة نشبت بينهم ومناصرتها فى أطلق نجلها عليه أعيرة نارية وتمكن من الهروب.

وبأخطار اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة، أمر بتشكيل فريق بحث لسرعة ضبط المتهم وإحالته للنيابة التى باشرت التحقيقات، وأمرت بتشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة.

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مصر 365