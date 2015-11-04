ضبط لحوم مجمدة ومواد غذائية منتهية الصلاحية بالعاشر من رمضان

تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية، بضبط مصنع لتصنيع اللحوم المجمدة والمواد الغذائية منتهية الصلاحية بالعاشر من رمضان .

وتمكنت مباحث التموين، من ضبط ف. م. ح" 43 سنة، صاحب مصنع لتصنيع اللحوم والمواد الغذائية بالعاشر من رمضان، لحيازته وعرض سلع غذائية منتهية الصلاحية داخل مصنعه، وضبط داخل المصنع 5 كراتين لحم ضانى زنة 15 كجم، و8 كراتين ممبار زنة 15 كجم، و4 أكياس بسلة مجمدة زنة 400 جم، و170 كيس بهارات لحوم زنة 1 كجم بإجمالى 367 كجم أثناء قيامه بتصنيع سناكس كراتيه"، واستخدام علامات تجارية غير مرخصة.

كما تم ضبط 500 كرتونة كراتيه، بكل كرتونة 24 "كيس" زنة الواحد 60 جرام، و56 كيس ملح سياحى باسم النور زنة الواحد 1.5 كجم منتهى الصلاحية، و240 كيس كراتيه معبأ بأكياس بلاستيك منتهى الصلاحية، و76 شيكارة ذرة مجروش 50 كجم يظهر عليها حشرات "سوس" وغير مدون عليه بيانات الإنتاج والصلاحية بإجمالى 4.267 طن.