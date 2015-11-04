أمن القاهرة يداهم شركات الصرافة.. وضبط صائغ يتاجر فى العملة بالجمالية

وجهت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، حملات أمنية موسعة استهدفت الرقابة على شركات الصرافة للحد من ظاهرة ارتفاع سعر النقد الأجنبى، بقصد مكافحة الجريمة بشتى صورها، بالإضافة إلى استهداف المتاجرين فى العملات الأجنبية خارج السوق الرسمية.

ونجحت الحملات فى المرور خارجيا على العديد من شركات الصرافة لمتابعتها، حيث تم تفقد فروع شركتى الصرافة "الملك للصرافة، المجموعة العربية للصرافة" بجميع فروعهم والصادر بشأنهما قرارات غلق، وتبين أنهما مغلقتان طبقا للعقوبات الموقعة من محافظ البنك المركزى.

كما تمكنت الحملات من ضبط "حسين م ع " 34 سنة صائغ ومقيم دائرة قسم شرطة الجمالية أثناء قيامة بالاتجار بالنقد الأجنبى، وضبط بحوزته 6850 دولار أمريكى، و80 ألف جنيه مصرى أثناء تواجده بتقاطع شارع محمد فريد وشارع عبد الخالق ثروت.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها فى السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.