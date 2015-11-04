أمن الجيزة يفحص بلاغات التغيب لكشف هوية جثة عثر عليها فى المريوطية بالهرم

تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحرياتها لكشف غموض العثور على جثة مجهولة لرجل بمنطقة المريوطية بالهرم، وجار فحص بلاغات التغيب لكشف هوية الضحية.

تلقى المقدم أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص بمنطقة المريوطية.

وبالانتقال إلى محل الواقعة وإجراء المعاينة تبين أن الجثة لرجل يرتدى كافة ملابسه ولا يوجد بحوزته أى أوراق تثبت شخصيته.

كما عثر على آثار حبر على أحد أصابعه، وحرر محضر بالواقعة، وجار فحص بلاغات التغيب التى تم تحريرها فى الآونة الأخيرة للتوصل لهوية القتيل وأخطرت النيابة للتحقيق.