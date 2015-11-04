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شاب حديث الزواج يتخلص من حياته بتناول مبيد حشرى بسبب خلافات أسرية بالمنيا

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شاب حديث الزواج يتخلص من حياته بتناول مبيد حشرى بسبب خلافات أسرية بالمنيا شاب حديث الزواج يتخلص من حياته بتناول مبيد حشرى بسبب خلافات أسرية بالمنيا
أقدم شاب على التخلص من حياته إثر تناوله مبيدًا حشريًا بسبب خلافاته الأسرية.

تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مستشفى ملوي العام يفيد بوصول "م.ج"، 25 سنة، من إحدى قرى مركز ملوى جنوب المنيا، مصاب بحالة تسمم إثر تناوله مبيدًا حشريًا وبحالة خطيرة ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وبالفحص تبين أن المذكور توفى متأثراً بإصابته بتسمم حاد فور وصوله للمستشفى الجامعى، تم تحرير محضر بالواقعة وجار الفحص والعرض على النيابة العامة.

وأشارت التحريات الأولية، إلى أن المتوفى حديث الزواج، وأنه تناول المبيد الحشرى بسبب خلافات أسرية.

خالد

هدى
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