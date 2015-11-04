أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تأجيل محاكمة 15إخوانيا بسوهاج متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية لـ7مارس

Google+ Print
تأجيل محاكمة 15إخوانيا بسوهاج متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية لـ7مارس تأجيل محاكمة 15إخوانيا بسوهاج متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية لـ7مارس
قررت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، تأجيل محاكمة 15 من الإخوان إلى جلسة 7 مارس المقبل، لسماع مرافعة الدفاع، وذلك بعد اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

تعود أحداث القضية، إلى عام 2015 بدائرة مركز دار السلام وقسم ثان سوهاج عندما اتهمت النيابة العامة المتهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، وتنظيم المسيرات بغرض العصيان المدنى، وتكدير الأمن العام والقيام بمظاهرات بدون تصريح، وتمت إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت قرارها السابق.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365