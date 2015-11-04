"مكافحة المخدرات" تضبط ربة منزل وعاطلا قبل ترويجهما 3 كيلو حشيش بالقاهرة

تمكن رجال مكافحة المخدرات من ضبط ربة منزل وعاطل تخصصا فى الاتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش أكثر من 3 كيلو، قبل ترويجها على عملائهما واعترفا بحيازة الحشيش بقصد الاتجار .

تلقى ضباط إدارة مكافحة المخدرات معلومات مفادها أن "سعيد م م" 30 سنة عاطل، ومقيم دائرة قسم شرطة منشأة ناصر، والمسجل خطر فرض سيطرة والسابق اتهامه فى 14 قضية آخرها قضية "سرقة" والمحكوم عليه فى قضيتين أخريين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، متخذًا من منطقة سكنه مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 1.800 كيلو ومبلغ 1050 جنيها، وبمناقشته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار .

كما تمكن رجال مكافحة المخدرات من ضبط " مفيدة ف ع" 60 سنة ربة منزل ومقيمة دائرة قسم شرطة الموسكى "مسجلة خطر مخدرات" والسابق اتهامها فى 4 قضايا آخرها "قضية مخدرات" وبحوزتها كمية من الحشيش المخدر وزنت 1.350 كيلو ومبلغ 130 جنيها حال تواجدها بمنطقة سكنها.

وبمناقشتها اعترفت بحيازتها للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.