نيابة حلوان تحقق مع موظف متهم بتهديد قاصرات بعرض فيديوهات لهن بالإنترنت

بدأ المستشار إسلام سرور رئيس نيابة حلوان، التحقيق مع موظف بأحد المستشفيات متهم بابتزاز الفتيات ماديا، وتهديدهم بعرض فيديوهات جنسية لهن على شبكات التواصل الاجتماعى المختلفة.

كانت ربة منزل تدعى «ز.س.ن» أبلغت قطاع التوثيق والمعلومات بتفاصيل أن ابنتها تتعرض للابتزاز عن طريق شخص قام بإرسال رسائل لهاتف ابنتها القاصر «هـ. ن » 13 سنة، باستخدام تطبيق الواتس آب منتحلًا شخصية إحدى الفنانات، وطلب منها إرسال عدة مقاطع فيديو شخصية له وقامت بالفعل بإرسالها، ثم راودها عن نفسها وساومها لدفع مبالغ مالية وإلا سيقوم بنشر تلك المقاطع على مواقع اليوتيوب وفيس بوك.

وقامت الأجهزة الأمنية المعنية بالأمر بإعداد خطة عمل محكمة من التحريات، التى أكدت صحة الواقعة .

وكشفت التحريات أن المتهم استخدم برنامجا متطورا فى تقليد صوت الآخرين، ثم يجرى اتصالا بالفتيات ويستدرجهن لتصوير أنفسهن فى أوضاع مخلة وإرسال الصور والفيديوهات على هاتفه المحمول، مستغلا براءة الفتيات القاصرات، ثم يقوم عقب الحصول على الفيديوهات بالاتصال مع أسر الضحايا ومساومتهم للحصول على مقابل مالى وفى حالة الرفض يتم نشر صورهن على مواقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك".

وتمكنت قوات الأمن من القبض عليه، وبحوزته عدد من المقاطع الجنسية لمجموعة من الفتيات القاصرات، على محموله الخاص، وحرر المحضر اللازم للواقعة، واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .