محامى الإخوان: الحكم الصادر ضد البلتاجى وحجازى فى "تعذيب رابعة" نهائى

قال عبد المنعم عبد المقصود، محامى جماعة الإخوان، إن الحكم الصادر ضد كل من صفوت حجازى ومحمد البلتاجى، القيادى بجماعة الإخوان، بالحبس لمدة 10 سنوات فى قضية تعذيب مواطن برابعة هو حكم نهائى ولا يقبل الطعن عليه.

وأضاف عبد المقصود فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن جميع المتهمين الصادر ضدهم هذا الحكم كانوا حاضرين المحاكمة ولم يكن هناك متهما غائبا، لافتا إلى أن هيئة الدفاع لن تتقدم بأية طعون، وموضحا ان هذا الحكم هو الأول الذى يصدر نهائيا ضد قيادات للجماعة.

وكانت محكمة النقض، قد قضت بقبول الطعن المقدم من محمد البلتاجى، القيادى بجماعة الإخوان، وصفوت حجازى، ومحمد محمود زناتى، وعبدالعظيم محمد، المتهمين فى قضية "تعذيب ضابط فى ميدان رابعة العدوية"، أثناء اعتصام الإخوان بالميدان، بتصحيح العقوبة وتخفيفها بالسجن 5 سنوات للمتهين الأول والثانى محمود زناتى وعبد العظيم محمد و10 سنوات للثالث والرابع البلتاجى وحجازى.