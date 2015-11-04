8 نوفمبر.. الحكم فى طعن يطالب باستبعاد زكريا ناصف من كشوف مرشحى المعادى

قررت دائرة الموضوع الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الطعن المقام من تامر صلاح إبراهيم، المرشح عن دائرة المعادى، والذى يطالب من خلاله بشطب الكابتن زكريا ناصف من كشوف المرشحين عن دائرة المعادى بمحافظة القاهرة، للحكم بجلسة ٨ نوفمبر الجارى.

واختصم الطعن كلا من زكريا ناصف المرشح بدائرة المعادى ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، حيث ذكر الطعن أن زكريا ناصف فقد الثقة والاعتبار لممارسة الحياة النيابية بمجلس النواب لقيامه بأعمال النصب والتبديد على بعض المواطنين، مما أسفر عن صدور عدة أحكام قضائية منذ عام ١٩٩٤ وحتى عام ٢٠١١ وذلك لقيامه بتحرير شيكات بدون رصيد، وإيصالات أمانة على نفسه بمبالغ كبيرة وماطل فى سدادها حتى صدور الأحكام ضده ما بين ٦ شهور وسنتين حبس، حسبما ذكرت الدعوى .

وأضاف الطعن أن المرشح الطالب شطبه قام بتكرار هذه الأفعال حتى وصل مجموع الأحكام إلى ٧ أحكام، مشيرا إلى أن هذا السلوك يعتبر مشينا وغير لائق بأن يكون ممثلا للشعب المصرى تحت قبة البرلمان، بحسب الدعوى.