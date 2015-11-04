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أطباء ألمان يدعون لتكثيف المساعى للتصدى للسمنة المفرطة لدى الأطفال

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أطباء ألمان يدعون لتكثيف المساعى للتصدى للسمنة المفرطة لدى الأطفال أطباء ألمان يدعون لتكثيف المساعى للتصدى للسمنة المفرطة لدى الأطفال
طالب أطباء ألمان بتكثيف المساعى فى مواجهة زيادة الوزن والسمنة المفرطة لدى الأطفال والمراهقين.
>وأوصى الطبيب الألمانى توماس دانه، كبير الأطباء بمستشفى الأطفال والمراهقين بمدينة هانوفر الألمانية، بضرورة تحديد الأطعمة للطفل، بحيث يعى النوعيات الصحية التى يفضل تناولها والنوعيات المحظورة التى يفضل الابتعاد عنها لأنها تسهم فى زيادة الوزن.

وأوضح دانه أنه يمكن تحديد الأطعمة على هذا النحو من خلال استخدام ألوان إشارة المرور عليها مثلا.
>يشار إلى أن المستشفى تقدم منذ عشرة أعوام برنامجا غذائيا لإنقاص الوزن للفتيات والصبية الذين يعانون من السمنة المفرطة والذين تتراوح أعمارهم بين 8 و17 عاما.

وتدعو الجمعية الألمانية لعلاج السمنة لتحسين سبل الوقاية من السمنة وزيادة الوزن.

ويندرج ضمن الوسائل الوقائية من السمنة تخصيص حصة رياضية فى المدارس لمدة ساعة أسبوعيا على الأقل.

ووفقا لمعهد "روبرت-كوخ" الألماني، يعانى ما يزيد على 8 بالمئة من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاما من السمنة المفرطة.

وحذر المعهد من إمكانية أن تسفر السمنة وزيادة الوزن عن الإصابة بأمراض مثل السكرى وارتفاع ضغط الدم.

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مصر 365