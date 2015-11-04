اكتشاف علاج لسرطان البروستاتا يقلل العجز الجنسى ومشاكل المثانة بنسبة 50٪

بشرى سارة للرجال مرضى سرطان البروستاتا، حيث نجح فريق من الباحثين البريطانيين فى اكتشاف علاج حديث لسرطان البروستاتا يقضى على المرض ويساعد على تقليل الآثار الجانبية بما فى ذلك العجز الجنسى ومشاكل المثانة بنسبة 50%.

ووفقاً لما نشر مؤخراً عبر موقع صحيفة "الديلى ميل" البريطانية، اكتشف الباحثون أن إعطاء مرضى سرطان البروستاتا جرعة أقوى على مدى قصير من العلاج الإشعاعى يمكن أن تخفض الآثار الجانبية التى تحدث نتيجة العلاج.

وأوضح الباحثون أن العلاج الإشعاعى وسيلة فعالة لعلاج سرطان البروستاتا، وخاصة فى المراحل الأولى، حيث إنه يقضى على 60 فى المائة من الأورام بشكل دائم.

وأشار الباحثون إلى أن الآثار الجانبية الناتجة عن العلاجات التقليدية على المدى الطويل، تتضمن كوارث صحية بالنسبة للرجل بما فى ذلك العجز الجنسى ومشاكل الأمعاء والمثانة.

وقام الباحثون فى العلاج الحديث بزيادة قوة الإشعاع بنسبة 50 فى المائة، مع تخفيض عدد الجلسات إلى 20 جلسة فقط.

ووجد العلماء فى مارسدن بلندن أن خطة العلاج القصير كانت فعالة جداً وحاسمة، لافتين إلى أن الآثار الجانبية ظهرت بعد عامين من المتابعة وكانت منخفضة للغاية.

وأضاف العلماء أنه إذا كان التقدم فى الأبحاث يمكن أن يساعد الرجال فى الحصول على نفس الفائدة من العلاج الإشعاعى مع عدد قليل من الجلسات، فإن هذا يمثل خبرا سارا وأملا لمرضى سرطان البروستاتا.