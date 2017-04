فى عيد الحب.. ماتتصدمش لو عرفت السبب العلمى للاستمتاع بالقبلات

قد يعتقد االكثيرون أن التمتع بالقبلات يخضع لمعايير عاطفية ورومانسية ولا يعلم بأن الشعور بالمتعة أثناء القبلات يرجع لأسباب علمية.

وقد تندهش حين تعلم ما أثبته علماء هولنديون حسبما ذكر موقعthe time of india الهندى بأن السبب العلمى وراء التمتع بتبادل القبلات العاطفية هو تقاسم 80 مليون نوع من البكتيريا بين الطرفين خلال 10 ثوانى، مما يؤدى للتمتع بالقبلات ويجعلها الأكثر تفضيلا بين الناس، كما أن الشفاة تعد من أكثر المناطق المثيرة للشهوة الجنسية فى الجسم، وعند تبادل القبلات تتأثر النهايات العصبية الحساسة والهرمونات فى الجسم وتثار بشكل كبير، حيث إنها تعمل عملها السحرى على طريقة التفكير والشعور.

وأكد التقرير أن القبلة العاطفية بين الطرفين تمهد لوجود كيمياء بينهما، وتجعلهما أكثر ثورة عاطفية، وفى دراسة جديدة لعلماء النفس بجامعة the State University of New York at Albany أثبتت أن 59% من الرجال و66% من النساء انتهت علاقتهم الناشئة، ويعد ذلك شيئا طبيعيا لأن القبلة لا تسير على ما يرام نتيجة لعدم توافق الجينات الوراثية بين الطرفين، وعلى أثر ذلك وجد أن القبلة تحدد العلاقة بين الطرفين.

وأشار التقرير الطبى إلى أن القبلات لها مزايا أخرى، حيث إنها تساعد على انطلاق العديد من النبضات العصبية التى تتواصل بين المخ واللسان والشفتين وعضلات الوجه والجلد، وذلك بسبب العديد من الاتصالات العصبية التى توزع على جميع أعضاء الجسم والتى ينتج عنها الإشارات الكيميائية التى ينتج عنها الشعور بين الطرفين.

وأوضح التقرير أن من فوائد القبلة العاطفية أنها تجدد هرمون الدوبامين بالناقلات العصبية والذى يرتبط بالمشاعر والرغبة الجنسية وتعزز الشعور بالتقارب، كما أنها تعزز من هرمون الحب ومعدل ضربات القلب وتقلل من إفراز هرمون الكورتيزول المسبب للتوتر.