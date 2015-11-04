أسباب تأخر الحمل أهمها التبويض وقناة فالوب

تأخر الحمل والإنجاب

تأخر الحمل والإنجاب أحد المشاكل التى تتسبب فى حدوث مشاكل زوجية، نتيجة ضغط الأقارب، خاصة فى حالة المتزوجين الجدد، كما أن هناك عدة أسباب لتأخر الحمل والإنجاب، منها ما يتعلق بالزوج والأخرى بالزوجة.>حول ذلك تقول دكتورة إيمان يحيى استشارى النساء والتوليد، إن تأخر الحمل والإنجاب هو مرور أكثر من عام كامل على الزواج فى وجود علاقة زوجية مستمرة بدون حدوث حمل.

وأضافت، يحدث الحمل بنسبة 85 % خلال عام من الزواج بينما 15% فقط من الحالات تحتاج لمساعدة طبية لحدوث الحمل.

أسباب تأخر الحمل والإنجاب

أسباب تأخر الحمل تتعلق بالتبويض

تأخر الحمل بسبب انسداد قناة فالوب

>وتستكمل د. إيمان قائلة "هناك عدة أسباب لتأخر الحمل والإنجاب فهناك أسباب تتعلق بمشاكل صحية للزوج وأخرى بسبب مشاكل تتعلق بالزوجة".>وتابعت د. إيمان قائلة "تعانى بعض السيدات من وجود مشاكل تتعلق بالتبويض وهو ما يكون أحد أسباب تأخر الحمل والإنجاب مثل وجود مشاكل ضعف بالتوبيض أو وجود تكيس بالمبايض أو حدوث التصاقات بالحوض، بسبب وجود التهابات بالحوض أو إجراء الزوجة عمليات سابقة مثل الزائدة الدودية أو وجود أورام ليفية أو وجود بطانة مهاجرة تتسبب فى وجود التصاقات غنيفة بالحوض.>وأضافت د. إيمان قائلة "أحيانا تعانى السيدات تأخر الحمل والإنجاب بسبب وجود بعض المشاكل الصحية التى تتعلق بقناتى فالوب فعلى سبيل المثال يحدث تأخر حمل بسبب حدوث التهابات مزمنة بقناتى فالوب أو بسبب وجود التصاقات مما يؤدى لانسداها".

لذلك تنصح د. إيمان الزوجين بعدم القلق من تأخر الحمل والإنجاب فى بداية الزواج نظرا لأنه لا يتم تشخيص تأخر الحمل والإنجاب إلا بعد مرور عام من الزواج.