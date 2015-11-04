أكاديمية طيران الإمارات تطلب 27 طائرة بـ 39 مليون دولار لتدريب الطيارين

وقعت أكاديمية طيران الإمارات لتدريب الطيارين، التي أعلنت طيران الإمارات عن تأسيسها في دبي لتلبية الطلب المتنامي على الطيارين، اتفاقية مع شركتي سيروس وإمبراير لشراء 27 طائرة جديدة لاستخدامها في عمليات تدريب الطيارين. وتتكون الطلبية من 22 طائرة ذات محرك واحد من طراز “سيروس SR22″ وخمس طائرات نفاثة بمحركين من طراز “إمبراير فينوم 100E”. وتزيد قيمة الطلبيتين على 39 مليون دولار أميركي حسب لائحة الأسعار المعلنة.

وسوف يبداً استلام الطائرات الجديدة اعتباراً من العام 2017، وسيتم استخدامها في تدريب الطيارين المبتدئين، ضمن برنامج تدريبي شامل يؤهلهم ليصبحوا طيارين في طيران الإمارات. وتكتسب هذه الصفقة أهمية خاصة، لأنها ستتيح للطيارين المتدربين في أكاديمية طيران الإمارات، وللمرة الأولى تلقي كامل تدريباتهم في دبي، بعد أن كانوا في السابق يتلقون الجزء الأكبر من التدريبات في مواقع مختلفة خارج البلاد. وبالإضافة إلى دمج عملية التعليم في موقع واحد ضمن منطقة الشرق الأوسط، فإن هذه الطلبية أيضاً ستضمن للطيارين المبتدئين أيضاً إمكانية التدرب على واحد من أحدث أساطيل التدريب في العالم.

وقال عادل الرضا، النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات والرئيس التنفيذي للعمليات: “تشير توقعات الصناعة إلى أن الطلب على الطيارين يشهد نمواً كبيراً في السنوات القليلة المقبلة، وسوف تستأثر منطقة الخليج والشرق الأوسط بالنسبة الكبرى من نمو الطلب على الطيارين لدعم توسعاتها وتشغيل طائراتها الجديدة. ويجسد استثمار طيران الإمارات بشكل مكثف في الارتقاء بمرافق وبرامج أكاديميتها لتدريب الطيارين التزامها بتوفير أرفع المعايير في عمليات التدريب، وبما يساهم في تلبية الطلب المتنامي في هذا المجال. وقد جاء قرارنا بشراء هذه الطائرات فائقة الحداثة لاستخدامها في برامج التدريب، ليؤكد حرصنا على تزويد الأكاديمية بأحدث المعدات والتجهيرات والبنى التحتية، التي ستتكامل مع برامج التدريب رفيعة المستوى وتتيح للأكاديمية تخريج طيارين يتمتعون بمستويات رفيعة من الكفاءة والمهارة”.