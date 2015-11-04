موسكو: الطائرة المحطمة بالسودان مسجلة في طاجاكستان وطاقمها به 5أرمن وروسي واحد

أكدت وزارة الخارجية الروسية إن طائرة الشحن المنكوبة في جنوب السودان مسجلة في طاجكستان، وأن طاقمها يتكون من 5 أرمن وملاح روسي.

وقال آتيني ويك آتيني، المتحدث باسم رئاسة دولة جنوب السودان إن 41 شخصا لقوا مصرعهم، اليوم الاربعاء، إثر تحطم طائرة من نوع “أنطونوف” قرب المطار الدولي للعاصمة تابعة لشركة “Allied Services Limited” المحلية.

قالت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان إن الطائرة كانت متجهة إلى مدينة بالوخ في محافظة النيل الأعلى وقد تحطمت إثر إقلاعها على بعد 800 متر من المدرج.

وأكد أوتيك أن الطائرة كانت تقل 12 من مواطني جنوب السودان، إضافة طاقم مكون من 5 أرمن وروسي واحد.

وأوضحت رئاسة جنوب السودان أن 3 من رعاياها الركاب نجوا من هذه الكارثة.

وترجح هذه الأرقام أن يكون باقي القتلى هم من سكان المنطقة التي تحطمت فيها الطائرة.

وأفادت مصادر إعلامية بأن حطام الطائرة انتشر على طول ضفاف نهر النيل الأبيض.

وكانت جانا تيريخوفا، مستشارة وزير النقل الروسي نفت أن تكون الطائرة مسجلة في قوائم هيئة الطيران الروسية