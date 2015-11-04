صور | ضبط 785 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملة مكبرة بالفيوم

قاد اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، حملة مرورية ومرافق مكبرة، شارك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والمرافق والقوات النظامية والبحثية مدعمة بمجموعات من قوات الأمن، استهدفت ضبط المخالفات المرورية ورفع الاشغالات بمدينة الفيوم.

> وأسفرت الحملة في مجال المرور عن ضبط 11 انتظار خاطئ و 9 سيارات متروكة و 10 سيارات بدون رخصة تسيير، و 13 سيارة بدون رخصة قياة ، و 4 سيارات أجرة زيادة، و 35 سيارة سرعة رادار، و 13 دراجة بخارية بدون رخصة تسيير، و 23 دراجة بخارية بدون رخصة قيادة، و 19 دراجة بخارية بدون لوحات، و 5 دراجات متروكة، و ضبط 130 رخصة قيادة، وتحرير 289 تصالح فوري، وضبط 219 مخالفة متنوعة، وضبط سيارة تسير عكس الاتجاه بإجمالي 785 مخالفة مرورية متنوعة.

> وفي مجال المرافق تم ضبط 74 حالة إشغالات متنوعة وتنفيذ 30 حالة إزالة متنوعة، وتنفيذ 82 حالة تجنيب وتنظيم.