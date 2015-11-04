أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

صور | ضبط 785 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملة مكبرة بالفيوم

Google+ Print
صور | ضبط 785 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملة مكبرة بالفيوم صور | ضبط 785 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملة مكبرة بالفيوم

4 نوفمبر 2015 | 1:55 مساءً

قاد اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، حملة مرورية ومرافق مكبرة، شارك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والمرافق والقوات النظامية والبحثية مدعمة بمجموعات من قوات الأمن، استهدفت ضبط المخالفات المرورية ورفع الاشغالات بمدينة الفيوم.
> وأسفرت الحملة في مجال المرور عن ضبط 11 انتظار خاطئ و 9 سيارات متروكة و 10 سيارات بدون رخصة تسيير، و 13 سيارة بدون رخصة قياة ، و 4 سيارات أجرة زيادة، و 35 سيارة سرعة رادار، و 13 دراجة بخارية بدون رخصة تسيير، و 23 دراجة بخارية بدون رخصة قيادة، و 19 دراجة بخارية بدون لوحات، و 5 دراجات متروكة، و ضبط 130 رخصة قيادة، وتحرير 289 تصالح فوري، وضبط 219 مخالفة متنوعة، وضبط سيارة تسير عكس الاتجاه بإجمالي 785 مخالفة مرورية متنوعة.
> وفي مجال المرافق تم ضبط 74 حالة إشغالات متنوعة وتنفيذ 30 حالة إزالة متنوعة، وتنفيذ 82 حالة تجنيب وتنظيم.

2015-11-04

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا