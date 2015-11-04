افتتاح أعمال الدورة التدريبية لإحصاء الثروة الحيوانية لصالح الكوادر السودانية

تتواصل في مقر المنظمة «العربية للتنمية الزراعية» أعمال الدورة التدريبية القُطرية في مجال إحصاءات الثروة الحيوانية، التي سوف تستمر لمدة خمسة أيام، وذلك بمقر المنظمة في الخرطوم لصالح الكوادر العاملة في وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي الاتحادية، وولاية القضارف في جمهورية السودان.

وصرح الدكتور طارق بن موسى الزدجالي، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، بأن هذه الدورة تستهدف الكوادر العاملة في مجال الثروة الحيوانية بهدف بناء القدرات وتنمية المهارات في المجالات المرتبطة الإحصاءات، وطرق وأساليب جمع البيانات والإحصاءات وتعميم استمارة جمع البيانات والتحليل الإحصائي والوصفي للبيانات وتطبيقاتها العملية باستخدام البرامج الإحصائية الحديثة.