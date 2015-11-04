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«أردوغان» يدعو لإصدار دستور جديد وتحويل نظام الحكم إلى رئاسي

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«أردوغان» يدعو لإصدار دستور جديد وتحويل نظام الحكم إلى رئاسي «أردوغان» يدعو لإصدار دستور جديد وتحويل نظام الحكم إلى رئاسي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى إصدار دستور جديد، يهدف إلى تغيير نظام الحكم في البلاد إلى رئاسي، في خطوة تهدف لتوسيع صلاحياته بشكل خاص في أعقاب الفوز الكبير الذي حققه حزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات الأخيرة.
> وقال أردوغان في خطاب تليفزيوني في أنقرة، وفقًا لما نقلته “سكاي نيوز عربية”، إن مسألة اعتماد دستور جديد كانت إحدى أهم رسائل انتخابات 1 نوفمبر”.

وأضاف أردوغان الذي يحظى بمنصب شرفي أن على البرلمان أن يتناول قضية اعتماد دستور جديد في أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء أحمد داود أوغلوا سيناقش موضوع الدستور الجديد مع زعماء المعارضة، مؤكدًا أنه سيدعم أي قرار من البرلمان بطرح دستور جديد في استفتاء شعبي.

وحقق حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي أسسه أردوغان ويرأسه حاليا رئيس الوزراء أحمد داود أوغلوا، نصرا كبيرا في الانتخابات المبكرة الأحد الماضي.

وحصل الحزب على أغلبية تمكنه من تشكيل منفردا لكنه لم يحصل على ثلثي المقاعد البالغ 330 مقعدا اللازم لإجراء استفتاء على أي تعديل دستوري.

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